В Карелии планируют за два года восстановить 20 воинских захоронений

Сегодня в правительстве республики обсуждали работу по реконструкции и благоустройству воинских захоронений. По словам и.о. руководителя Управления по охране объектов культурного наследия Виктории Гуртовой, в этом году была завершена работа по восстановлению четырех памятных мест.

Так, в порядок привели воинские захоронения на территории поселков Гирвас, Софпорог и Бочилово, а также на 59 километре шоссе «Кочкома-Реболы». Еще на четырех объектах работы планируют завершить до начала ноября – на 102 километре выше упомянутой автодороги, в поселках Салми и Хелюля, а также на площади Ленина в Суоярви.

В планах на следующий год – ремонт 13 захоронений в различных районах республики. На эти цели направят как региональные, так и федеральные средства. Как стало известно, запланирована разработка проектно-сметной документации еще для 16 памятных мест. Виктория Гуртова подчеркнула, что приводить в порядок территории вокруг мемориалов помогали волонтеры. Так, за 2021 год в работах участвовали более 4 тысяч человек. Фото: kartarf.ru.