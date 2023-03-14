В Карелии планируют открыть музей СВО

Председатель Карельского отделения Комитета семей воинов Отечества Алена Олихейко после своего возвращения из командировки в зону спецоперации дала интервью в рамках программы «Тема дня» на местном телеканале «Сампо 360». В ходе беседы женщина рассказала об идее создания в республике музея СВО, в который уже можно приносить вещи и экспонаты.

Мы понимаем, что уже прошел год. И есть те события, которые мы должны обязательно сохранить в нашей памяти. Идею уже поддержало Правительство, мы собираемся создавать стеллажи памяти. Я хочу обратиться к нашим военнослужащим: «Ребята, сохраняйте памятные вещи, трофеи, сохраняйте то, что связано с вашей жизнью.

Привозите все сюда или передавайте нам во время визитов эти вещи. Мы это обязательно сохраним, подпишем, и все будут знать, какую роль это все сыграло в вашей жизни и в нашей победе,