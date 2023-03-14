Алена Олихейко встретилась с бойцами из Карелии на передовой

Председатель Карельского отделения Комитета семей воинов Отечества Алена Олихейко после своего возвращения из командировки в зону спецоперации дала интервью в рамках программы «Тема дня» на местном телеканале «Сампо360». В ходе беседы женщина рассказала о том, как поменялись бойцы за время службы.

Даже у тех, кого я видела месяц назад, добавляются выправка, стать, уверенность в глазах, понимание того, где они и что там делают. Ребята не жалуются, не просятся домой. Они понимают, что они там для того, чтобы защитить свою семью и все население нашей страны,

- отметила активистка.

Кроме темы мужественности, в интервью были затронуты и другие темы. Полную версию выпуска можно посмотреть здесь.

Фото со страницы Алены Олихейко