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22 июня 2026
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Происшествия

В Карелии парапланериста увезли с места соревнований в больницу

Спортсмен жестко приземлился на чемпионате в Пряжинском районе
парапланерист
изображение сгенерировано Алисой AI

На соревнованиях парапланеристов в Карелии один спортсмен получил травмы и был госпитализирован. ЧП произошло в Эссойле в минувшие выходные на чемпионате Карелии в дисциплине «Параплан - точность приземления 2026».

Один из участников жестко приземлился. Ему потребовалась помощь медиков. Пострадавшего, 38-летнего опытного пилота, госпитализировали в Петрозаводск. Несмотря на серьезность травм, медики дают положительный прогноз.

На днях мы писали, что в горах Кабардино-Балкарии погиб парапланерист из Москвы.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Мертвого подростка обнаружили в Петрозаводске

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