В Карелии парапланериста увезли с места соревнований в больницу

Спортсмен жестко приземлился на чемпионате в Пряжинском районе

изображение сгенерировано Алисой AI

На соревнованиях парапланеристов в Карелии один спортсмен получил травмы и был госпитализирован. ЧП произошло в Эссойле в минувшие выходные на чемпионате Карелии в дисциплине «Параплан - точность приземления 2026».

Один из участников жестко приземлился. Ему потребовалась помощь медиков. Пострадавшего, 38-летнего опытного пилота, госпитализировали в Петрозаводск. Несмотря на серьезность травм, медики дают положительный прогноз.

На днях мы писали, что в горах Кабардино-Балкарии погиб парапланерист из Москвы.