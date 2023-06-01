В Карелии открыли филиал фонда поддержки ветеранов СВО

31 мая в Петрозаводске открылся карельский филиал фонда «Защитники Отечества». С 1 июня он будет принимать посетителей.

Фонд будет заниматься содействием в получении ветеранами СВО и членами семей погибших бойцов всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение.

Специалисты помогут с переобучением и трудоустройством ветеранов, с решением бытовых вопросов. При необходимости подопечным организуют долговременный уход, а их жилье адаптируют под нужды инвалидов.

«Защитники Отечества» также будут вовлекать ветеранов СВО в общественные проекты, связанными с патриотическим воспитанием и сохранением традиционных ценностей. Одна из целей фонда – укрепить в обществе чувство гордости за ветеранов, отмечает его председатель Анна Цивилева.

В регионе уже налажена помощь тем, кто находится на передовой. Посылки, весточки с родной земли всегда будут нужны, как и централизованная поддержка. Нужна помощь и тем, кто находится здесь, в тылу. Помимо льгот и других мер поддержки, важно иметь инструмент, который решает проблемы конкретных семей. Этим будет заниматься фонд. В первую очередь, мы должны прийти на помощь близким тех, кто отдал свою жизнь, участвуя в СВО. Открытие фонда «Защитники Отечества» – это историческое событие,

- сказал на открытии филиала Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Карельский филиал фонда расположен на улице Свердлова, 1 в Петрозаводске. Связаться с его сотрудниками можно по телефону 8 (8142) 44-53-10, получить на официальных страницах в «Телеграме», «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Руководителем филиала назначена Ирина Бакунович, имеющая большой опыт работы в сфере соцзащиты населения, ранее возглавлявшая отделение Фонда социального страхования.

Фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» создан указом президента России Владимира Путина. Наблюдательный совет фонда возглавил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, в состав совета вошли руководители федеральных ведомств, представители общественных организаций, военкоры и журналисты.