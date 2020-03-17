В Карелии нетрезвые женщины стали чаще садиться за руль автомобилей

В Карелии сотрудникам ГИБДД стали чаще попадаться пьяные женщины за рулем автомобилей.

По сообщению дорожной полиции, в сравнении с прошлым годом увеличилось число нарушений нетрезвыми женщинами-водителями с 9 до 32, то есть в 3,5 раза.

За полтора месяца было составлено 18 административных материалов в отношении нетрезвых водителей-женщин. В отношении двух возбудили уголовные дела. Шесть женщин уже понесли наказание за пьяное вождение без прав.

Так, на днях 42-летнюю нарушительницу за рулем автомобиля «Шкода» остановили в Пряжинском районе на трассе «Сортавала». Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нее составили административный протокол. Точку в деле поставит суд. Женщине грозит штраф в размере 30 тысяч и лишение водительских прав.