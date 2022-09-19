В Карелии несанкционированных детских лагерей этим летом не выявлено

Прошедшим летом в Карелии работало 102 площадки для отдыха и оздоровления детей. О проведенных проверках и подведении итогов за сезон рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«Все работавшие летом лагеря отдыха и оздоровления детей имели санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам. При этом, управлением были выявлены административные нарушения в восьми из 19 лагерей»,

- сообщили в ведомстве.

При проведении надзора выявлялись нарушения требований законодательства в части содержания территории, помещений и организации питания. К слову, все отобранные 119 проб продуктов, готовых блюд и питьевой воды соответствовали требованиям.

Однако специалистами Роспотребнадзора было составлено девять протоколов об административных правонарушения и наложен один штраф на сумму 30 тыс. рублей. Стоит отметить, что несанкционированных лагерей летом выявлено не было. Фото: rk.karelia.ru.