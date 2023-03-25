В Карелии набирают волонтеров, чтобы сделать Соловки чище

Жителей Карелии старше 18 лет приглашают стать частью экокоманды, которая отправится на Соловецкие острова этим летом.

С 2 по 12 июня на Соловках добровольцы будут собирать мусор в лесополосе, прибрежной зоне и по маршруту на Филипповские садки. Также активисты будут красить ограждения на причале.

В Минприроды Карелии рассказали, как можно присоединиться к экоактивистам.

«Чтобы стать частью команды, нужно быть мужчиной старше 18 лет; иметь опыт добровольческой деятельности; быть готовым к продолжительной работе в течение 7-8 часов в день; иметь желание активно участвовать в информационных мероприятиях; вести здоровый образ жизни»,

- сказано в комментарии ведомства.

Проживание, питание и проезд от Рабочеостровска до Соловецкого острова и обратно за счет организаторов. Заявки от желающих принимают до 14 апреля. // фото unsplash.com