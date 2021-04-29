В Карелии молодой человек избил мужчину, сломав ему несколько костей

Медики сообщили в полицию Питкярантского района, что к ним доставлен 40-летний мужчина со множественными ушибами и гематомами на лице, сообщает МВД Карелии.

Врачи диагностировали у него переломы носа, правой глазницы и других костей.

Выяснилось, что травмы мужчине нанес неизвестный в ходе конфликта в одном из городских баров. Как выглядел злоумышленник, пострадавший не запомнил.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним. Он уже дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой возможна переквалификация совершенного подозреваемым деяния на более тяжкое. // Фото: МВД по Республике Карелия