29 апреля 2021, 10:04
Мужчину и женщину разыскивают в Петрозаводске по подозрению в краже
Возможные злоумышленники засветились на видео, полиция просит горожан о помощи
Стражи порядка столицы Карелии в очередной раз просят помощи у бдительных горожан.
Полиция опубликовала короткое видео, на котором запечатлены возможные подозреваемые. Мужчину и женщину подозревают в хищении товара на сумму 10 тысяч рублей. Полиция пытается установить личности злоумышленников.
Значимые сведения о разыскиваемых просят сообщать в полицию по телефону +7 953-545-37-48.