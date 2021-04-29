29 апреля 2021, 10:04
Происшествия

Мужчину и женщину разыскивают в Петрозаводске по подозрению в краже

Возможные злоумышленники засветились на видео, полиция просит горожан о помощи

Стражи порядка столицы Карелии в очередной раз просят помощи у бдительных горожан.

Полиция опубликовала короткое видео, на котором запечатлены возможные подозреваемые. Мужчину и женщину подозревают в хищении товара на сумму 10 тысяч рублей. Полиция пытается установить личности злоумышленников.

Значимые сведения о разыскиваемых просят сообщать в полицию по телефону +7 953-545-37-48.

Обсудить
просмотр
186398
Метки: 
Розыск
Полиция
Кража
новости петрозаводска