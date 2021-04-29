Суд отправил педофила на 14 с половиной лет в колонию строгого режима

Суд в Кондопоге признал мужчину виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних девочек. Его осудили за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Жертвами педофила стали три девочки в возрасте от 12 до 15 лет. Все они жили под одной крышей с насильником. Преступления мужчина совершал на протяжении нескольких лет.

По данным Следкома Карелии, с 2017 по 2019 год мужчина, проживая вместе с приемными детьми, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней, 14-летней и 15-летней девочек. Мужчина был заключен под стражу.

Суд назначил ему наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. (фото upl.uz)