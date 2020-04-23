В Карелии местами похолодает до минус 9 градусов
По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем ожидаются небольшие осадки. Ветер будет дуть северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы в пределах -3, -5. Днем установится плюсовая температура 3, 5 градусов.
24 апреля в Карелии также облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части прогнозируются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, на юге с дождем. По северным районам ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5, местами похолодает до -9. Днем +1, +6.
В Калевале ночью -4, днем +1;
В Кондопоге ночью -4, днем +5;
В Медвежьегорске ночью -4, днем +3;
В Олонце ночью -4, днем +6;
В Пудоже ночью -6, днем +4;
В Сегеже ночью -4, днем +1;
В Сортавале ночью -2, днем +7;
В Суоярви ночью -5, днем +4.