Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 23 апреля

Сегодня, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха днем +2, +4.

В Карелии также облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по восточной половине республики, ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха днем +1, +6.

В Калевале днем +3;

В Кондопоге днем +3;

В Медвежьегорске днем +2;

В Олонце днем +6;

В Пудоже днем +2;

В Сегеже днем +1;

В Сортавале днем +7;

В Суоярви днем +3.