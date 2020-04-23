23 апреля 2020, 07:00
Погода

Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 23 апреля

Днем воздух прогреется до плюс шести градусов

Сегодня, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха днем +2, +4.

В Карелии также облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по восточной половине республики, ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха днем +1, +6.

В Калевале днем +3;

В Кондопоге днем +3;

В Медвежьегорске днем +2;

В Олонце днем +6;

В Пудоже днем +2;

В Сегеже днем +1;

В Сортавале днем +7;

В Суоярви днем +3.

 

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