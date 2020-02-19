В Карелии местами подморозит до минус 20 градусов

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 февраля в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью прогнозируется небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью юго-западный, западный умеренный, днем переменный слабый. Температура воздуха ночью -1, -3. Днем 0, -2.

В четверг в Карелии облачно с прояснениями. Ночью пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днем местами небольшой снег. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Ветер ночью северный, северо-западный, на юге юго-западный, западный умеренный, днем переменный слабый. Ночью температура воздуха 0, -5, местами похолодает до -10, по северным районам -8,-13, местами до -20. Днем 0, -5,по северным районам -4, -9.

В Калевале ночью -12, днем -9;

В Медвежьегорске ночью -6, днем -2;

В Олонце ночью -4, днем +1;

В Пудоже ночью -6, днем 0;

В Сортавале ночью -4, днем -1;

В Суоярви ночью -9, днем -2.