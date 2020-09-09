В Карелии ищут грибника, пропавшего больше месяца назад

Карельская полиция продолжает поиски пропавшего Александра Андреевича Бешлыка, 1953 года рождения, жителя Петрозаводска.

6 августа мужчина ушел в лес за грибами в районе СНТ «Койдо» в поселке Матросы Пряжинского района. Предположительно, мужчина отправился на территорию между озерами Черное и Угольное. До настоящего времени место его нахождения не известно.

Был одет: черный флисовый джемпер, синие брюки, резиновые сапоги, серая кепка.

Полиция просит сообщать сведениями, которые могут помочь в его розыске, по телефонам: 8(814-56) 3-29-60, 3-29-68, +7-906-207-75-88.