09 сентября 2020, 19:28
В Карелии ищут грибника, пропавшего больше месяца назад
Полиция просит жителей республики сообщать сведения, которые могут помочь найти петрозаводчанина Александра Бешлыка
Карельская полиция продолжает поиски пропавшего Александра Андреевича Бешлыка, 1953 года рождения, жителя Петрозаводска.
6 августа мужчина ушел в лес за грибами в районе СНТ «Койдо» в поселке Матросы Пряжинского района. Предположительно, мужчина отправился на территорию между озерами Черное и Угольное. До настоящего времени место его нахождения не известно.
Был одет: черный флисовый джемпер, синие брюки, резиновые сапоги, серая кепка.
Полиция просит сообщать сведениями, которые могут помочь в его розыске, по телефонам: 8(814-56) 3-29-60, 3-29-68, +7-906-207-75-88.