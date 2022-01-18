В Карелии хотят перерабатывать пищевые отходы с помощью личинок мухи

Завод по утилизации органических отходов с помощью личиной мухи Черная Львинка хотят построить в Карелии. Инновационный проект поддержал Фонд венчурных инвестиций республики. Из пищевых отходов смогут получить белковый концентрат. Информация об этом появилась в сообществе фонда «ВКонтакте».

Ожидается, что предприятие сможет перерабатывать 34 тысячи тонн органических отходов ежегодно. Подчеркивается, что новый завод решает две задачи: утилизацию органических отходов и производство дешевого белкового сырья.

Личинки мухи всеядны и содержат до 18% белка. Они безвредны для человека и животных. Их можно использовать в качестве дешевого источника белка для комбикормов. Взрослые мухи погибают при температуре ниже 15 градусов. (фото скришот видео)