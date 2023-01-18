В Карелии есть деревня, в которой запрещено строить

Об этой деревне знает вся Россия – это поселение, находящееся в статусе лучших деревень России. Старинная карельская деревня Кинерма, центр проживания карелов-ливвиков.

Ки́нерма — в составе Ведлозерского сельского поселения Пряжинского района Республики Карелия, комплексный памятник истории. В результате победы в конкурсе деревень России возник большой для крошечной деревни поток туристов, с которым шесть жителей не могут справиться.

«Мы ж хотим за эти деньги обслужить качественно, чтоб люди не уезжали обиженными. Но 4 тысячи туристов в год! Мы физически уже не можем. У меня запись на полгода вперед»,

- говорит хозяйка единственной в деревне гостиницы.

Впервые поселение упоминается в «Писцовой книге Обонежской пятины» в 1496 году. В деревне расположены жилые дома, старейшие из которых были возведены в XVIII веке и начале XIX, а также часовня Смоленской Божьей Матери, построенная в XVIII веке. В настоящее время дома охраняются как объекты культурного наследия Республики Карелия. (Видео)