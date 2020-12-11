В Карелии еще две женщины потеряли деньги из-за мошенников

34-летней женщине проживающей в Петрозаводске, позвонила лже-сотрудница службы безопасности банка, сообщает МВД Карелии.

«Банкирша» заявила, что кто-то пытается взять на петрозаводчанку большой кредит – 163 000 рублей. Для того чтобы немедленно отменить операцию надо срочно предоставить звонящей все данные банковской карты.

Напуганная женщина послушно сделала то, что он нее требовали. После чего мошенница заявила, что время упущено, и заявка уже одобрена.

Но, оказывается, есть последняя возможность не потерять деньги – погасить взятый кем-то кредит прямо сейчас! Для этого нужно обналичить все деньги и перевести их на указанный счёт.

Горожанка согласилась и выполнила все инструкции. Небольшим утешением ей теперь служит то, что банкомат не принял несколько пятитысячных купюр, поэтому мошенники «заработали» меньше указанной суммы – «всего» 145 000 рублей.

Похожая история произошла в Кеми. 36-летней кемлянке позвонили «сотрудники службы безопасности банка».

Сначала с ней говорила женщина, затем к диалогу подключились несколько мужчин. Женщину стали запугивать тем, что неизвестные пытаются оформить на её имя кредит – 240 000 рублей.

Единственный рецепт спасения – срочно через интернет повторно взять на себя заем. Что растерянная женщина и сделала. После чего обналичила всю сумму и перевела деньги на несколько счетов по номерам мобильных телефонов.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства случившегося. После проверок, будут приняты процессуальные решения.

Фото с сайта vogazeta.ru