Петрозаводчанина осудят за жестокое избиение знакомого мужчины

34-летнего петрозаводчанина обвиняют в жестоком избиении знакомого, в результате которого потерпевший умер. Подробности преступления раскрыли в республиканском Следкоме.

Преступление произошло в конце июля. Мужчины выпивали. Произошла ссора. Обвиняемый избил знакомого ногами. Потерпевшего госпитализировали в БСМП. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчину спасти не удалось. Пациент умер от черепно-мозговой травмы.

Обвиняемый мужчина ранее был судим за убийство. Его заключили под стражу. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Петрозаводчанину грозит до 15 лет лишения свободы. (фото sibdepo.ru)