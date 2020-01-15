В Карелии двоих рыбаков осудили за вылов корюшки в период нереста  

Преступление было совершено 4 мая 2019 года в Питкярантском районе на реке, впадающей в Ладогу. Однако обвинительный приговор вступил в силу на днях.

Как следует из материалов дела, мужчина признали виновными в незаконной рыбалке «с применением самоходного транспортного плавающего средства, других запрещенных орудий, в местах нереста и на миграционных путях к ним».

Мужчины на моторной лодке неводом выловили 7 398 экземпляров корюшки, которую затем собирались съесть.

Суд назначил браконьерам наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком. Также их оштрафовали на сумму 1 477 600 рублей в пользу Северо-Западного территориального управления федерального агентства по рыболовству.