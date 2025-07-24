В Карелии дети катаются на дорогих игрушках и получают травмы

Два дорожных происшествия с участием несовершеннолетних произошли в Карелии в один день. В одном случае юного «байкера» подбил пенсионер, в другом – юноша свалился сам.

Как рассказали в Госавтоинспекции, вечером 23 июля вблизи поселка Деревянка 78-летний водитель автомобиля ВАЗ при развороте не уступил дорогу питбайку. Это пока предварительная информация, обстоятельства еще изучают. В аварии 16-летний водитель двухколесного мототранспорта получил травму.

Ночью в Олонце на Комсомольской улице 16-летний водитель мотоцикла Rockot не справился с управлением и свалился. Подросток травмирован.

В Госавтоинспекции рассказали, что с начала года зафиксировано 95 фактов привлечения к административной ответственности несовершеннолетних водителей, 35 нарушителей оштрафованы. © «Петрозаводск говорит»