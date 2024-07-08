В Карелии бьют рекорды по сбору морошки

В Карелии радуются: морошки в этом году уродилось много. На лесные болота устремились жители сел и городов. Тот, кто знает места, где она растет, без лесного урожая не уйдет.

— В этом году ягод много, и ягода крупная,

— говорит петрозаводчанка Наталья Князева.

За один поход люди способны собрать от двух до пяти ведер ягод. И это не предел. Ягод много. Собирать морошку сейчас – самое время. Она налилась соком и приобрела оригинальный вкус.

— Морошка спелая, этот год удивил урожаем, но не везде. Набрала два ведра: одно пятилитровое, другое десятилитровое. Буду варить варенье, компот, желе и заморозим для пирогов, — рассказала о способах переработки ценной ягоды Татьяна Амосова из Эссойлы.

Для некоторых жителей Карелии ягодный сезон – это хорошее финансовое подспорье. Соцсети заполонили объявления о продаже морошки. Причем, цена на царскую ягоду разная: она колеблется от 500 до 1000 рублей за литр, очищенная ягода стоит дороже неочищенной.

Морошка созревает очень быстро, и сезон ее сбора совсем скоро подойдет к завершению. Но ягодниики без работы не останутся, поспеет черника, они начнут собирать эту очень полезную ягоду.//фото: Наталья Князева, Татьяна Амосова