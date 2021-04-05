В Карелии будут судить вахтовика из Ростовской области

Утвержден обвинительный акт в отношении 26-летнего жителя Ростовской области, работавшего на территории Пряжинского района и обвиняемого в использовании заведомо подложного документа, сообщает сайт прокуратуры Карелии.

По версии надзорного ведомства, обвиняемый посещал аптечные пункты в Пряже и в Петрозаводске, где предъявляя фальшивые рецепты на имя постороннего гражданина, приобретал лекарственные препараты с сильнодействующим наркотическим веществом для личного приема. При этом, медицинских показаний для приема приобретаемых лекарственных препаратов у обвиняемого не имелось, на учете в медучреждениях он не состоял.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения в мировой суд.

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