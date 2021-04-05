05 апреля 2021, 12:13
Происшествия

У жителя Перевалки арестовали машину за долги по ЖКУ

Судебные приставы Карелии и сотрудники КРЦ провели рейд по должникам Петрозаводска

Приставы вместе с представителями Комплексного расчетного центра провели совместный рейд на Древлянке и Перевалке по адресам проживания злостных должников за услуги ЖКХ, сообщает УФССП Карелии.

В процессе мероприятия сотрудники службы отработали по адресам более трех десятков должников, на имущество некоторых из них был наложен арест.

На улице Фурманова судебными приставами-исполнителями был наложен арест на автомобиль ВАЗ-21043. Задолженность за услуги ЖКХ у владельца машины составляет более 200 тысяч рублей. Денежные средства от реализации арестованного имущества  будут направлены на погашение долга.

Сегодня в службе судебных приставов на исполнении находятся  документы о взыскании задолженности за ЖКУ и тепло на сумму более одного миллиарда 334 млн рублей.

Приставы напоминают, что, если случилась беда, и нет возможности самостоятельно решить проблему оплаты задолженности за квартиру, необходимо обратиться в суд с заявлением о рассрочке платежа.

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Карелия
Петрозаводск
Древлянка
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УФССП Карелии
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