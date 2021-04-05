В Карелии суд отказал банку в праве взыскать долг с наследников

Банку «Восточный» отказано в удовлетворении исковых требований к наследникам заемщика, сообщает сайт Кондопожского городского суда.

Кредиторы обратилось в суд с иском на том основании, что в октябре 2013 года между истцом и заемщиком был заключен договор кредитования, согласно которому предоставлены 100 000 рублей. В 2015 году заемщик умерла. В связи с ненадлежащим исполнением заемщиком обязательств по договору размер задолженности составил 148 620 рублей, в том числе основной долг – 99 975 рублей, проценты за пользование кредитом – 48 645 рублей.

Заслушав объяснения, исследовав письменные материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Имущество умершего должника (наследство) переходит к его наследникам в порядке универсального правопреемства, а в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи и иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Однако общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса.

Поскольку с настоящим иском ПАО КБ «Восточный» обратилось в суд в ноябре 2020 года, суд пришел к выводу о пропуске истцом срока исковой давности и отказал в удовлетворении исковых требований. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Фото с сайта files.sudrf.ru