В Карелии будут стажироваться промышленники Северо-Запада

Карелия показывает хорошие темпы развития промышленности, опережая многие ведущие регионы. Республика переместилась с 37 на 17 место в национальном рейтинге. Плодотворную работу в этом направлении подтверждает врученный губернатору Артуру Парфенчикову кубок «Прорыв года».

Чтобы передать накопленный опыт, минпромторг пригласил представителей промышленности со всего федерального округа на двухдневное обучение в рамках программы «Федеральная практика», сообщает пресс-служба правительства.

На стажировку в рамках программы приехали руководители органов исполнительной власти, представители промышленных предприятий и региональных институтов развития промышленности из регионов Северо-Запада. За два дня они обсудят действующие инструменты господдержки развития промышленности. Фото: gov.karelia.ru.