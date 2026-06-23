В Карелии Боги являются людям

Только двум людям на планете явилась Святая Троица: ветхозаветному Аврааму и вепсу Александру Свирскому

Александр Тихий назвал 10 причин, почему надо посетить Карелию. Сегодня вашему вниманию представим главную причину (причину#1) – здесь Боги являются людям. Нам понятно, почему Бог явился четыре тысячелетия назад ветхозаветному Аврааму: небесам надо было начинать править веру у землян. И от Авраама пошли иудаизм, христианство и ислам. Согласитесь, веская причина.

Но как понять небесную логику явления вепсу Аммосу (в миру) или, как мы привыкли называть святого, Александру Свирскому? А может, логика совсем в другом – Боги были первыми туристами в Карелии, и по случаю порешали свои профильные вопросы?

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