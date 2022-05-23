В Карелии 217 претендентов на арктический гектар заключили договоры

Карелия вошла в тройку лидеров по реализации программы «Арктический гектар». Такую экспертную оценку представили на конференции по обеспечению комфортной городской среды «Арктика – территория развития», которая проходит в эти дни в Якутске.

Министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская рассказала, что на сегодняшний день в республике с 217 заявителями уже заключены договоры. 80 договоров направлены на подписание. Претенденты на бесплатные участки земли планируют на них строить жилые дома, реализовывать туристические и сельскохозяйственные проекты.

Напомним, что из 337 тысяч га, выделенных под программу в регионе, 97 % территорий относится к землям лесного фонда. А в этом случае для упрощения процесса необходимы некоторые изменения в законодательстве.

«С учетом мнения регионов принято решение подготовить инициативу от Карелии по внесению изменений в федеральный закон в части упрощения процедуры предоставления участков лесного фонда. Кроме того, заявим Карелию для участия в федеральной программе по обеспечению финансирования мероприятий на инфраструктурное обустройство к земельным участкам, предоставляемым по программе «Гектар в Арктике», - сообщила Свидская. Фото: gov.karelia.ru.