В Карабахе погиб российский миротворец

В Нагорном Карабахе погиб российский военнослужащий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, трагедия произошла в районе города Шуша. При разминировании участка дороги произошел подрыв взрывного устройства. В результате инцидента тяжелое ранение получил офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Ему оперативно оказали медицинскую помощь, но спасти военного не удалось - при транспортировке в госпиталь он умер от полученных ранений.

В Минобороны пообещали оказать необходимую помощь и поддержку семье погибшего офицера. Фото russia-now.com