В Калевале будут судить местного жителя, зарезавшего собутыльника

Утверждено обвинительное заключение в отношении жителя поселка Калевала, обвиняемого в убийстве, сообщает прокуратура Карелии.

По версии следствия, обвиняемый в ночь с 16 на 17 января 2021 года, распивал спиртное в компании с потерпевшим. Находясь в состоянии опьянения, в ходе внезапно возникшей ссоры, он схватил лежащий на кухонном столе нож и нанес им собутыльнику удар в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Свою вину обвиняемый признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото с сайта misanec.ru