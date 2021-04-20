20 апреля 2021, 13:50
Происшествия

В Калевале будут судить местного жителя, зарезавшего собутыльника

Ссора возникла внезапно, во время совместного распития алкоголя

Утверждено обвинительное заключение в отношении жителя поселка Калевала, обвиняемого в убийстве, сообщает прокуратура Карелии.

По версии следствия, обвиняемый в ночь с 16 на 17 января 2021 года, распивал спиртное в компании с потерпевшим. Находясь в состоянии опьянения, в ходе внезапно возникшей ссоры, он схватил лежащий на кухонном столе нож и нанес им собутыльнику удар в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Свою вину обвиняемый признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото с сайта misanec.ru

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