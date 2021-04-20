20 апреля 2021, 13:50
В Калевале будут судить местного жителя, зарезавшего собутыльника
Ссора возникла внезапно, во время совместного распития алкоголя
Утверждено обвинительное заключение в отношении жителя поселка Калевала, обвиняемого в убийстве, сообщает прокуратура Карелии.
По версии следствия, обвиняемый в ночь с 16 на 17 января 2021 года, распивал спиртное в компании с потерпевшим. Находясь в состоянии опьянения, в ходе внезапно возникшей ссоры, он схватил лежащий на кухонном столе нож и нанес им собутыльнику удар в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.
Свою вину обвиняемый признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото с сайта misanec.ru