Сотрудники Росгвардии задержали в Петрозаводске хулигана с ножом

Группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны, по сигналу дежурной части, была направлена к одному из баров на проспекте Александра Невского, сообщает паблик «Управление Росгвардии по Республике Карелия»

На проспекте был замечен мужчина, держащий в руках кухонный нож. Сотрудники потребовали положить его на землю, после чего хулиган был задержан.

41-летний петрозаводчанин пояснил, что у него украли телефон и визитки.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции, которой и передали нарушителя общественного порядка. Инцидент произошел утром в минувшее воскресенье.

Фото с сайта sun9-8.userapi.com