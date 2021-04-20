20 апреля 2021, 13:23
Сотрудники Росгвардии задержали в Петрозаводске хулигана с ножом
Задержанный объяснял свое агрессивное поведение тем, что у него украли телефон и визитки
Группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны, по сигналу дежурной части, была направлена к одному из баров на проспекте Александра Невского, сообщает паблик «Управление Росгвардии по Республике Карелия»
На проспекте был замечен мужчина, держащий в руках кухонный нож. Сотрудники потребовали положить его на землю, после чего хулиган был задержан.
41-летний петрозаводчанин пояснил, что у него украли телефон и визитки.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции, которой и передали нарушителя общественного порядка. Инцидент произошел утром в минувшее воскресенье.
Фото с сайта sun9-8.userapi.com