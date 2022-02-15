В Губернаторском парке прошел конкурс снежных скульптур

Участниками конкурса стали 15 команд учащихся разных школ Петрозаводска в компании родителей и классных руководителей. Темой творческого состязания стала «Снежная Карелия». У команд была задача построить скульптуру, раскрывающую особенности карельского края: его неповторимую культуру, традиции, достопримечательности и национальные блюда.

Участники кропотливо создавали снежную красоту и творчески подошли к заданию, сделали фигуры в виде лосося, морошки и даже карельской калитки. Теперь снежные скульптуры украшают Губернаторский парк. Обязательно приходите и посмотрите!

— приглашает организатор арт-площадки катка, заместитель руководителя Карельского центра развития добровольчества Юлия Маликина.

Каток в Губернаторском парке открыт ежедневно, а в следующее воскресенье 20 февраля с 14:00 до 16:00 на Ледовом корте в Губернаторском парке пройдет чемпионат по дворовому хоккею.