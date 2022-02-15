15 февраля 2022, 14:29
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В Губернаторском парке прошел конкурс снежных скульптур

13 февраля организаторы арт-площадки на ледовом катке «ТГК-1» в Губернаторском парке в поддержку Международного зимнего фестиваля «Гиперборея-2022» провели конкурс снежных фигур для учащихся 1-4 классов.

Участниками конкурса стали 15 команд учащихся разных школ Петрозаводска в компании родителей и классных руководителей. Темой творческого состязания стала «Снежная Карелия».  У команд была задача построить скульптуру, раскрывающую особенности карельского края: его неповторимую культуру, традиции, достопримечательности и национальные блюда.

 

 

Участники кропотливо создавали снежную красоту и творчески подошли к заданию, сделали фигуры в виде лосося, морошки и даже карельской калитки. Теперь снежные скульптуры украшают Губернаторский парк. Обязательно приходите и посмотрите!

 — приглашает организатор арт-площадки катка, заместитель руководителя Карельского центра развития добровольчества Юлия Маликина.

 

 

Каток в Губернаторском парке открыт ежедневно, а в следующее воскресенье 20 февраля с 14:00 до 16:00 на Ледовом корте в Губернаторском парке пройдет чемпионат по дворовому хоккею.

 

 

 

 

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Метки: 
«ТГК-1»
Каток в Губернаторском парке
Детская Гиперборея
снежные скульптуры