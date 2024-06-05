В Госдуме оценили возможность запрета на вход в соцсети через VPN

В России не будут запрещать гражданам входить в заблокированные соцсети с помощью VPN. Такое заявление сделал депутат Госдумы Антон Горелкин, его слова приводит РИА Новости.

«Мы не запрещаем нашим гражданам входить в иностранные сети с помощью VPN… Такого запрета точно не будет, в мире большое комьюнити, которое пользуется этими запрещенными социальными сетями»,

- сказал парламентарий.

Напомним, некоторые соцсети в России были заблокированы в 2022 году. // Фото: unsplash.com / Priscilla du Preez