05 июня 2024, 17:18
Трассу «Кола» перекроют на два часа из-за теплохода
Мост через Свирь будут разводить днем 6 июня
Днем 6 июня в Ленинградской области будет перекрыто движение по трассе «Кола». Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».
По данным учреждения, с 12:50 до 15:00 будет произведена разводка моста через Свирь на 236-м километре федеральной магистрали. В это время по реке пройдет теплоход.
Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов. // Фото «Петрозаводск говорит»