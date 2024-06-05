Трассу «Кола» перекроют на два часа из-за теплохода

Днем 6 июня в Ленинградской области будет перекрыто движение по трассе «Кола». Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

По данным учреждения, с 12:50 до 15:00 будет произведена разводка моста через Свирь на 236-м километре федеральной магистрали. В это время по реке пройдет теплоход.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов. // Фото «Петрозаводск говорит»