В городах Карелии измерили радиационный фон

Очередные замеры радиационного фона провели специалисты управления Роспотребнадзора по Карелии. По их данным, он находится в норме.

Опасности для здоровья жителей Карелии гамма-фон в городах республики не представляет.

В ведомстве отметили, что его средние значения в контрольных местах на открытом пространстве равны естественным значениям. Замеры производили в разных населенных пунктах.

В частности, радиация в Петрозаводске и Костомукше в среднем составляет 0,09 мкЗв/ч. В Кондопоге - 0,12 мкЗв/ч, в Сегеже и Сортавале - 0,11 мкЗв/ч. // Фото: GoranH/ Pixabay