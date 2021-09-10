Осенью в Лоухский район приедут сосудистые хирурги из Москвы

В Лоухский район в этом году приедут сосудистые хирурги из Москвы. Такая информация появилась в сообществе «Подслушано l Кемь» ВКонтакте.

Именно в Кеми столичные врачи работали в мае текущего года. По итогам их визита четверых пациентов прооперировали в Федеральном Центре сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева в Москве.

В Кемь специалисты приедут еще раз после того, как окажут помощь 10 пациентам из этого города. А в ближайшее время они обследуют жителей Лоухского района.

Предварительная договоренность уже достигнута, предположительно врачи приедут в октябре-ноябре 2021 года. // Фото: источник