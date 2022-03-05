В Гидрометцентре предупредили о похолодании в праздничные выходные

К 7-8 марта почти во все регионы России придет похолодание. Оно затронет и север европейской части страны. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.

«Похолодание затронет очень большую территорию. В выходные отрицательные аномалии температуры будут на севере европейской части России, на Верхней Волге и на севере Урала. С 7 марта к ним присоединится Центральный федеральный округ, весь Приволжский федеральный округ и значительная территория Сибири»,

- отметил Вильфанд.

Специалист добавил, что температурный фон в пределах нормы будет наблюдаться только на юге России. Фото pixabay.com/nastya_gepp