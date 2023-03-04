В ГИБДД рассказали подробности аварии с двумя пострадавшими

На перекрестке Ключевского шоссе и Правды стокнулись «Шкода Карок» и «Дэу Джентра» 3 марта в 14:43.

В ГИБДД Карелии предварительно установили, водитель «Дэу» наехал на стоящее транспортное средство. Автомобили получили механические повреждения. В аварии. По данным ведомства. Травмы получили 37-летняя женщина-водитель «Шкоды» и 52-летняя пассажирка «Дэу».

Момент столкновения запечатлела камера уличного наблюдения. Судя по записи, водитель «Шкоды» затормозила перед перекрестком, сзади в нее врезался «Дэу». // видео сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ фото ГИБДД РК