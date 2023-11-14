В ГИБДД раскрыли детали массового ДТП с пострадавшими в Карелии

Массовая авария произошла накануне утром вблизи Шуи в Прионежском районе. По информации Госавтоинспекции, столкнулись три автомобиля.

Водитель Nissan X-Trail после обгона столкнулся с попутным автомобилем Mitsubishi ASX. От удара кроссовер оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с автомобилем Skoda Octavia.

В дорожной аварии пострадали четыре человека. В частности, 50-летняя водитель Mitsubishi, 36-летний водитель Skoda и его два пассажира. Проводится проверка. // фото пресс-службы Госавтоинспекции РК