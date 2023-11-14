Росгвардейцев вызывали в магазины из-за мужчин с освежителями воздуха

Помощь сотрудников вневедомственной охраны потребовалась работникам торговых точек в Петрозаводске и Сегеже.

В одном случае 28-летний петрозаводчанин взял освежитель воздуха для автомобиля и прошел через кассу гипермаркета, не оплатив товар.

В другом случае 26-летний иногородний в состоянии опьянения взял с полки освежитель воздуха, косметику и мужскую одежду.

Общий ущерб составил около 2000 рублей. При этом молодой человек вел себя агрессивно. Нарушителей задержали и передали полиции. // фото пресс-служба управления Росгвардии по РК