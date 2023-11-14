Найти пропавшего пожилого мужчину могут помочь записи с регистраторов

Поисковики из отряда «ЛизаАлерт» обратились к водителям с просьбой проверить записи с регистраторов за вечер 11 ноября. Есть надежда, что пропавший в Кондопоге 76-летний Владимир Петрович Патраков мог попасть в кадр проезжавшей машины.

Волонтеров интересуют записи с конкретных улиц - Октябрьское шоссе, Новокирпичная, Строительная, б-р Юности, ул. Бумажников - и время – после 19:30.

Пожилого мужчину пытаются найти с 11 ноября, но пока поиски не принесли результатов.

Автомобилисты могут связаться с поисковиками по телефонам: 8(800)700-54-52; 896-898-91732; 8921-0155-195.