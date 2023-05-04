04 мая 2023, 11:05
Происшествия

В ГИБДД прокомментировали жесткую аварию на улице Правды

«Опель» пробил ограждение и нырнул с пригорка в парк в центре столицы Карелии

По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, 50-летний водитель «Опеля» не справился с управлением.

Дорожный эпизод произошел 3 мая в 16:20 в районе дома №6 по улице «Правды». Как считают в дорожной полиции, автомобилист выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, пробил леерное ограждение и опрокинулся с пригорка в парк.

Водителя доставили в БСМП, где оказали разовую помощь. // фото ГИБДД города

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новости петрозаводска
авария
ГИБДД