В ГИБДД прокомментировали жесткую аварию на улице Правды

По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, 50-летний водитель «Опеля» не справился с управлением.

Дорожный эпизод произошел 3 мая в 16:20 в районе дома №6 по улице «Правды». Как считают в дорожной полиции, автомобилист выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, пробил леерное ограждение и опрокинулся с пригорка в парк.

Водителя доставили в БСМП, где оказали разовую помощь. // фото ГИБДД города