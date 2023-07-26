26 июля 2023, 20:49
Общество

В ГИБДД обратились к водителям Петрозаводска из-за тумана

В столице Карелии ухудшилась видимость на дорогах

Петрозаводск накрыл сильный туман. В связи с этим Госавтоинспекция карельской столицы выпустила обращение к автомобилистам и пешеходам.

В ГИБДД напомнили водителям, что при движении в тумане автомобилисты должны учитывать, что расстояние до предметов представляется большим, чем в действительности.

Осторожность стоит проявлять и пешеходам. Стоит быть особенно внимательными при переходе проезжей части, отметили в ведомстве. // Фото «Петрозаводск говорит»

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
ГИБДД
дороги
туман
новости петрозаводска