26 июля 2023, 20:49
В ГИБДД обратились к водителям Петрозаводска из-за тумана
В столице Карелии ухудшилась видимость на дорогах
Петрозаводск накрыл сильный туман. В связи с этим Госавтоинспекция карельской столицы выпустила обращение к автомобилистам и пешеходам.
В ГИБДД напомнили водителям, что при движении в тумане автомобилисты должны учитывать, что расстояние до предметов представляется большим, чем в действительности.
Осторожность стоит проявлять и пешеходам. Стоит быть особенно внимательными при переходе проезжей части, отметили в ведомстве. // Фото «Петрозаводск говорит»