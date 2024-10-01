В ГАИ обратились к водителям Петрозаводска

В Госавтоинспекции Петрозаводска выступили с обращением к водителям с просьбой быть особенно аккуратными и внимательными в утренние часы.

Как объяснили инспекторы, осень опасна не только мокрым дорожным покрытием и снижением сцепления колес с дорогой, но и низким ярким солнцем и бликами, от которых слепит глаза. Ослепление может спровоцировать аварийную ситуацию.

Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть внимательными во дворах и перед пешеходными переходами. Следует следить за чистотой стекол автомобиля.

Пешеходам также стоит вести себя аккуратно на дороге. Перед переходом проезжей части стоит убедиться, что это безопасно. // Фото ГАИ