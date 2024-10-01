01 октября 2024, 08:08
Один из поездов отменен в Карелии с сегодняшнего дня
Электричка между Сегежей и Надвоицами прекращает курсирование
С 1 октября прекращается курсирование электрички между Сегежей и Надвоицами. Об этом сообщает паблик администрации Сегежского округа.
Отмечается, что обращение о перспективе сохранения движения по маршруту поезда направлено в профильное министерство. Ответа пока нет.
Напомним, движение электричек между Сегежей и Надвоицами было возобновлено 1 мая этого года после многочисленных просьб жителей округа. // Фото «Петрозаводск говорит»