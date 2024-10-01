Клещи продолжают кусать жителей и гостей Карелии

В республике продолжается сезон активности клещей. Об этом информирует региональное управление Роспотребнадзора.

С начала года в медицинские организации Карелии с жалобами на укус клеща обратились 2533 человека. Среди пострадавших 468 детей. В Петрозаводске зарегистрировано 1142 обращения.

С начала опасного сезона в республике были зафиксированы 19 случаев заражения людей клещевым боррелиозом и 10 случаев энцефалита. Среди заболевших также были дети. // Фото: unsplash.com / Marino Linic