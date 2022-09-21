В Финляндии высказались об аннулировании виз россиян

В Финляндии предлагают Евросоюзу разработать единый подход в отношении россиян с шенгенскими визами.

«Финляндия просит рекомендовать, чтобы страны Шенгенской зоны, отказывая во въезде российским гражданам на своих границах, одновременно либо аннулировали, либо отзывали визу у этого лица. Либо же вводили для него запрет на въезд в соответствии со стандартной практикой», - приводит ТАСС заявление финского МИД. С данным вопросом финны обратились в Еврокомиссию. Финляндия просит дать рекомендацию, согласно которой страны Шенгенского соглашения одновременно должны признать визу недействительной, либо аннулировать ее.

В дипведомстве считают, что подобная практика поможет предотвратить возможность въезда лица в Шенгенскую зону через другую страну, которая до этого не отказывала ему во въезде. Информация будет храниться в Шенгенской информационной системе. Вдобавок финны предложили включить туристические визы в сферу санкций.

Ранее Финляндия установила новый порядок выдачи виз россиянам, ограничив их число до 500 в сутки, из которых только 100 будут туристическими. Заявления на визу принимают в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. (фото unsplash.com, Tapio Haaja)