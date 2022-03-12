В Финляндии опасаются резкого подорожания продуктов

Финский политик Мика Линтиля считает, что Европа оказалась на пороге продовольственного кризиса, а финнам следует готовиться к резкому подорожанию продуктов. Мнение министра экономического развития приводит издание Yle.

По словам чиновника, на еду сейчас уходит примерно 10-11% от зарплаты или доходов, но ситуация может измениться. По оценкам, стоимость продовольственной корзины может вырасти в два раза.

«То есть, выше 20 процентов от доходов. Наш продовольственный сектор стоит перед серьезной проблемой», - сказал Линтиля в интервью телепрограмме Ykkösaamu.

По мнению чиновника, продовольственный комплекс испытывает сложности, существует риск общеевропейского продовольственного кризиса. (фото pixabay.com, ElasticComputeFarm)