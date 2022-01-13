В феврале жители Карелии не получат некоторые социальные пособия

Текст и фото: Антонина Кябелева

С 1 января 2022 года полномочия по выплате отдельных мер социальной поддержки перешли от региональных органов соцзащиты в Пенсионный фонд России (ПФР). Что изменится для граждан, за назначением каких пособий теперь нужно обращаться в пенсионный фонд и в какие сроки их будут выплачивать? На пресс-конференции, которая состоялась 13 января в отделении ПФР по РК, подробно рассказали об произошедших изменениях.

Руководитель карельского отделения ПФР Юлия Ермакова сообщила, что с 2022 года в ПФР перешли полномочия по выплате 37 видов мер социальной поддержки. Все они финансируются из федерального бюджета. В Карелии из 37 передаваемых социальных выплат предоставляются только тринадцать. Это связано с тем, что львиная доля переданных пенсионному фонду выплат связана с Чернобыльской катастрофой и предоставляется гражданам, пострадавших от радиации.

В Карелии, заметила директор центра социальной работы РК Марианна Егорова, проживают всего 700 граждан, которые признаны пострадавшими от радиоактивного заражения. Для сравнения, в Брянской области таких граждан около четырех тысяч.

В список переданных в пенсионных фонд мер соцподдержки попали ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до полутора лет, пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, единовременное пособие при рождении ребенка, пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, денежная компенсация на приобретение продуктов лицам, подвергшимся воздействию радиации, и многие другие выплаты.

Речь идет о 4,4 тысячи различных пособий, информацию о которых органы соцзащиты Карелии передали в отделение пенсионного фонда. Их получают 2830 жителей республики. Ермакова отметила, что тем гражданам, кто раньше получал пособие, не нужно волноваться и снова подавать заявление. По ее словам, для них переход пройдет незаметно.

«По всем ранее установленным и длящимся выплатам пенсионный фонд будет автоматически производить перечисление средств согласно сведениям, полученным от органов социальной защиты»,

- сказала Юлия Ермакова.

Тем гражданам, кто не получал меры социальной защиты, за их назначением придется лично обратиться либо в МФЦ, либо в клиентские службы пенсионного фонда. Причем по предварительной записи. Через портал госуслуг подать заявление пока нельзя. В лучшем случае техническая возможность подать заявление в электронном виде появится во втором полугодии 2022 года. Пока же придется по старинке «идти ножками».

Марианна Егорова сказала, что не стоит переживать и тем гражданам, кто подал в органы соцзащиты Карелии заявление о назначении выплат в конце 2021 года. Вся информация в ближайшие дни поступит в пенсионный фонд, где в 20-х числах января примут решение и проинформируют о нем граждан.

Принципиальным является график выплаты мер социальной поддержки.

Раньше органы соцзащиты Карелии выплачивали пособия и компенсации месяц в месяц. К примеру, выплаты за декабрь граждане получали в декабре. Обычно это происходило в середине месяца. Теперь сроки выплат меняются. Деньги будут перечислять 3-го числа следующего месяца.

В январе, рассказала Юлия Ермакова, все останется по-прежнему. Социальные выплаты за январь 2022 года граждане, пользующие услугами почты, получат 15 января. Это всего 70 человек. Тем, кто получает пособия через банки, деньги перечислят 17 января.

Январь, по словам руководителя отделения ПФР, станет своеобразным «переходным периодом». Он позволит убедиться, что никого, образно говоря, «не забыли», и вся информация о получателях пособий дошла до пенсионного фонда. Если кто-то не дождется в указанных числах января привычных выплат, нужно будет обратиться в пенсионный фонд.

А вот в феврале 2022 года социальных пособий, выплата которых перешла к пенсионному фонду, граждане не дождутся. Меры социальной поддержки за февраль граждане получат 3 марта. После этого выплаты будут производиться по стандартному режиму – 3-го числа следующего месяца.

В феврале на социальные пособия смогут рассчитывать только «новички» - те, кто оформил их в января или феврале 2022 года.

Зачем вообще было вновь менять уже привычную схему социальных выплат?

Юлия Ермакова сказала, что речь идет о создании так называемого социального казначейства, где была бы аккумулирована подробная и полная информация о получателях мер социальной поддержки по всей стране. Это, с одной стороны, позволит минимизировать процесс общения с гражданами в плане получения дополнительных документов и максимально перейти по предоставление услуг в электронном виде. С другой стороны, планируется снизить вероятность получения гражданами одних и тех же пособий в разных регионах. При передаче данных из органов соцзащиты Карелии выяснилось, что пять граждан получали аналогичные пособия в других регионах.

«Одна из причин – это, конечно, единообразие применения норм федерального законодательства. Мы сталкиваемся с тем, что граждане, переезжая, перемещаясь из одного региона в другой, к сожалению, могут потерять в чем-то. Потому что региональными нормами где-то что-то могло регулироваться несколько иначе», - осторожно заметила Юлия Ермакова. Централизация социальных выплат в пенсионном фонде, по ее мнению, гарантирует «единую практику применения» по всей стране.

Понятно, что у многих граждан возникнут вопросы о том, где будут назначать ту или иную меру соцподдержки – в пенсионном фонде или органах соцзащиты. Помимо официальных сайтов ПФР и минсоцзащиты РК информацию можно уточнить в колл-центре органов соцзащиты (8 8142 599252) или колл-центре пенсионного фонда (8 800 6000294).