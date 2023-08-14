В элитном жилом комплексе на севере Москвы прогремел взрыв

Вечером 14 августа в многоэтажке ЖК «Лайнер» на севере российской столицы произошел взрыв. Взорвался фреон в холодильнике, рассказали РИА Новости представители экстренных служб.

- При проведении ремонта холодильника в квартире на Ходынском бульваре произошел взрыв фреона,

- уточнил собеседник агентства.

По предварительной информации, никто не пострадал, но вылетели стекла в квартире на 15 этаже. Хозяин квартиры в элитном ЖК сейчас находится на месте, пожара не случилось. // фото: unsplash.com